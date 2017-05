Angers : "tellement cruel" pour Ndoye « Par Romain Lantheaume - Le 28/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Angers y a cru, mais le SCO a fini par s’incliner dans les dernières secondes face au Paris Saint-Germain (0-1) ce samedi en finale de la Coupe de France. Alors que ses coéquipiers ont fait trembler le triple tenant du titre, le milieu de terrain Cheikh Ndoye (31 ans, 37 matchs et 6 buts toutes compétitions cette saison) était forcément écœuré au coup de sifflet final… "C'est le football qui est comme ça. C'est triste mais c'est la vie. On est tombé sur une grande équipe. On peut jouer tous les matchs du championnat, mais des finales je ne sais pas si on va en jouer une deuxième fois. On avait une belle génération, le football est tellement cruel", a déploré le Sénégalais au micro de France 2. Après avoir patienté 60 ans pour goûter à nouveau à une finale de Coupe de France, espérons pour le SCO que l’attente sera moins longue la prochaine fois… Après avoir patienté 60 ans pour goûter à nouveau à une finale de Coupe de France, espérons pour le SCO que l’attente sera moins longue la prochaine fois…

News lue par 2822 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+