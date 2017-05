PSG : Emery confiant pour son futur « Par Romain Lantheaume - Le 27/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Même si la manière laisse à désirer, le Paris Saint-Germain a décroché sur le fil la Coupe de France contre Angers (1-0) ce samedi. Ce 2e sacre après celui en Coupe de la Ligue permet en théorie au coach francilien, Unai Emery, de sauver sa tête malgré les déceptions en Ligue 1 et en Ligue des Champions. L’Espagnol s’est d’ailleurs montré très confiant pour son avenir. "J'ai un an de contrat encore et je suis content ici. Je crois que cette équipe peut grandir, a assuré le Basque au micro d’Eurosport. Je crois qu’on a fait quelque chose de bien cette année. Je voudrais dire aussi félicitations à Monaco, qui a fait quelque chose de grand. Normalement, avec le nombre de points qu’on a eus, c’est suffisant pour gagner mais pas cette année à cause du grand travail de Monaco. Le président m’a dit qu’il veut maintenir ce travail." Ces dernières heures, le Portugais Jorge Jesus est annoncé en discussions avec le PSG (voir ici)… Ces dernières heures, le Portugais Jorge Jesus est annoncé en discussions avec le PSG ()…

News lue par 709 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+