Angers : Moulin n'a pas tout perdu... « Par Romain Lantheaume - Le 27/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Même s’il a fait vaciller le Paris Saint-Germain, Angers s’est incliné dans les dernières secondes face au club de la capitale (0-1) samedi en finale de la Coupe de France sur un but contre son camp d’Issa Cissokho. Un scénario forcément douloureux pour l’entraîneur du SCO, Stéphane Moulin, habité par deux sentiments contrastés au coup de sifflet final. "Quand on perd c’est toujours cruel, c’est vrai qu’on était à une minute des prolongations. Donc il y a deux mots qui me viennent à l’esprit : déception, mais grande fierté aussi, a estimé le technicien au micro de France 2. On avait un adversaire bien supérieur à nous mais il a eu du mal à le montrer en termes de résultats. On les a fait douter. Quand je vois tous ces Angevins qui sont fiers de leur équipe… Ça ne nous fait pas gagner la Coupe mais je crois qu’on a gagné quelque chose, au moins leur estime et ce soir l’honneur est sauf." Il est clair qu’Angers a fait mieux que se défendre ! Il est clair qu’Angers a fait mieux que se défendre !

