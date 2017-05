PSG : S. Aurier - "l'un des plus difficiles" « Par Romain Lantheaume - Le 27/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Chahuté par Angers, le Paris Saint-Germain a arraché sur le fil (1-0) un 11e sacre en Coupe de France ce samedi. Le latéral droit du club de la capitale, Serge Aurier (24 ans, 32 matchs toutes compétitions cette saison), ne s’en cache pas : le SCO a donné du fil à retordre aux Franciliens ! "C’est l’un des titres les plus difficiles parmi ceux qu’on a décrochés, a reconnu l’Ivoirien au micro de France 2. C’était une équipe courageuse, il faut les féliciter aussi parce qu’ils se sont bien battus et ils méritaient aussi de marquer. La chance était de notre côté ce soir. Ce titre est important pour nous parce que tout n’a pas été rose dans la saison." Après le Trophée des Champions et la Coupe de la Ligue, le PSG remporte son 3e titre de la saison. Après le Trophée des Champions et la Coupe de la Ligue, le PSG remporte son 3e titre de la saison.

