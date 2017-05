CdF : Paris sacré, Lyon et Bordeaux aux anges !

CdF : Paris sacré, Lyon et Bordeaux aux ange s ! « Par Romain Lantheaume - Le 27/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En remportant sur le fil la Coupe de France samedi contre Angers (1-0), le Paris Saint-Germain a fait plus d'un heureux. En effet, le club de la capitale étant déjà qualifié pour la prochaine Ligue des Champions grâce à sa 2e place en Ligue 1, la place qualificative pour la Ligue Europa normalement réservée au vainqueur de la Coupe de France revient au 6e de Ligue 1, Bordeaux, qui accompagnera donc l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille en C3. D'ailleurs, les Gones se frottent eux aussi les mains puisque grâce à leur 4e place en Ligue 1, ils évitent le 3e tour de qualification et les barrages de la C3 et récupèrent le billet directement qualificatif pour la phase de groupes ! Bordeaux veut faire honneur à Angers

A nous de nous montrer dignes en allant le plus loin possible en Europa League et de bien représenter la France. Rendez-vous le 27 juillet ! pic.twitter.com/S1NfYDgFQ7 — FCGirondins Bordeaux (@girondins) 27 mai 2017

