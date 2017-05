CdF : le PSG dépasse l’OM !

CdF : le PSG dépasse l’O M ! « Par Romain Lantheaume - Le 27/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrachée face à Angers (1-0) ce samedi au terme d’une saison délicate, cette 11e Coupe de France aura une saveur particulière pour les supporters du Paris Saint-Germain. En effet, au palmarès, le club de la capitale double le grand rival, l’Olympique de Marseille et ses dix sacres, pour devenir le seul détenteur du record de titres dans la compétition ! Autant dire que le PSG effectue une véritable razzia sur les coupes nationales puisqu’il possède déjà le palmarès le plus garni en Coupe de la Ligue avec 7 sacres, dont 4 consécutifs, série en cours ! Par ailleurs, avec trois sacres d'affilée en CdF, le PSG rejoint le Red Star (1921, 1922 et 1923) et Lille (1946, 1947 et 1948), déjà auteurs du triplé par le passé. Par ailleurs, avec trois sacres d'affilée en CdF, le PSG rejoint le Red Star (1921, 1922 et 1923) et Lille (1946, 1947 et 1948), déjà auteurs du triplé par le passé.

