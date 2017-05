Esp. (Cpe) : Barça 3-1 Alavés (fini)

Sans briller mais porté par un Lionel Messi des grands soirs, le FC Barcelone a décroché un 3e sacre consécutif en Coupe du Roi ce samedi contre Alavés (3-1).

Déstabilisé par la sortie rapide sur blessure de Mascherano et en manque d'imagination face à une défense compacte, le double tenant du titre a concédé la première occasion à son adversaire. Gomez profitait d'une perte de balle de Piqué pour tenter sa chance mais il se heurtait au poteau de Cillessen ! Le club catalan réagissait instantanément et Pacheco s'employait pour détourner un tir d'Iniesta dévié par Alcacer. Mais, d'un exploit individuel, Messi trouvait la faille d'une frappe enroulée après avoir sollicité le une-deux avec Neymar (1-0, 30e). Avantage de courte durée car aussitôt, le Français Theo Hernandez expédiait un coup-franc excentré en plein dans la lucarne de Cillessen (1-1, 33e). Quel régal !

Pas très inspiré pour la dernière de Luis Enrique sur le banc, le Barça reprenait pourtant les devants juste avant la pause sur une action initiée par Messi et conclue au second poteau par Neymar après un centre de Gomes (2-1, 45e). Quelques secondes plus tard, la Pulga réalisait un festival côté droit avant d'offrir un caviar à Alcacer (3-1, 45e+3). Le break était fait et après la pause, Pacheco devait encore sauver les meubles à bout portant face au buteur espagnol !

Le club basque terminait toutefois mieux la rencontre et obligeait Cillessen à intervenir. Messi était même averti pour un accrochage avec Sobrino. Mais pas de quoi inquiéter les Catalans qui parviennent à sauver ce qu’il reste d’une saison décevante et décrochent leur 29e sacre dans la compétition.