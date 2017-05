Arsenal : le but polémique d'Alexis (VIDEO)

Alexis Sanchez a ouvert le score pour Arsenal en finale de la FA Cup face à Chelsea dès la 4e minute. Après avoir contré le ballon de la main, voire des deux mains, le Chilien profitait d'une position de hors-jeu de Ramsey pour surprendre la défense du champion d'Angleterre et tromper Courtois. Alors que l'arbitre assistant levait son drapeau, le Gallois faisant d'abord action de jeu avant de stopper sa course, l'arbitre central prenait finalement la décision d'accorder le but. Une décision des plus étranges de l'homme en noir.

Le but polémique d'Alexis Sanchez

[⚽️ VIDEO BUT] 🏆⚽🇬🇧 #ARSCHE #FACupFinal

L’arbitre accorde l’ouverture du score pour Arsenal ! But valable ?https://t.co/Pui0tSL9EZ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 27 mai 2017