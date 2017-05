CdF : Angers 0-1 Paris SG (fini) « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 27/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Paris Saint-Germain a dominé sur le gong Angers en finale de la Coupe de France ce samedi (1-0). Le club de la capitale s'en est remis à un but contre son camp de Cissokho dans le temps additionnel. Les Parisiens approchaient à plusieurs reprises des cages angevines en début de match, mais Letellier avait à chaque fois le dernier mot. Peu avant la demi-heure de jeu, Pépé était toutefois à deux doigts de surprendre le PSG mais sa volée des 20 mètres échouait sur le poteau d'un Areola complètement battu. Avant le repos, lancé au but, le même Pépé était légèrement accroché par Di Maria mais l'Angevin tombait un peu trop facilement au goût de M. Bastien. D'autres à sa place auraient sifflé... Au retour des vestiaires, le scénario restait le même. Matuidi était une nouvelle fois dangereux mais Letellier avait encore la main chaude. A la lutte avec Traoré, Cavani pouvait ensuite à son tour enfin ouvrir le score mais sa tentative du gauche n'était pas cadrée. La décision venait finalement d'un Angevin contre son camp. Sur un corner de Di Maria, Cissokho, au duel avec Matuidi, se ratait et expédiait de la tête le ballon dans ses propres filets (0-1, 91e). Terrible pour le SCO. La décision venait finalement d'un Angevin contre son camp. Sur un corner de Di Maria, Cissokho, au duel avec Matuidi, se ratait et expédiait de la tête le ballon dans ses propres filets (0-1, 91e). Terrible pour le SCO.

