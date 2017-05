Arsenal : Wenger en a gros sur la patate « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 27/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avant d'affronter Chelsea ce samedi en finale de la FA Cup (18h30), Arsène Wenger est revenu au micro de la BBC sur les nombreuses attaques dont il a fait l'objet cette saison. Et le manager d'Arsenal en a visiblement gros sur le coeur. "Le manque de respect à certains moments a été honteux et je ne l'accepterai jamais, a ainsi lâché le technicien français. Il y a une différence entre être critiqué et être traité d'une manière dont un être humain ne mérite pas d'être traité. Je ne l'oublierai jamais. Le comportement de certains cette saison est ce qui m'a le plus marqué. Je ne crois pas que ce genre de comportement reflète ce qu'est Arsenal et les valeurs du club." En cas d'échec ce samedi, les critiques repartiront de plus belle... En cas d'échec ce samedi, les critiques repartiront de plus belle...

News lue par 6495 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+