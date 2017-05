Metz : Assou-Ekotto, une reconversion inédite ?

Metz : Assou-Ekotto, une reconversion inédit e ? « Par Youcef Touaitia - Le 27/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat avec Metz, le latéral gauche Benoît Assou-Ekotto (33 ans, 18 matchs en L1 cette saison) pourrait raccrocher les crampons... mais bien plus encore. Ciblé par son ancien entraîneur à Tottenham, Harry Redknapp, désormais à Birmingham, le Camerounais aurait une idée originale pour son après-carrière. Selon l'Anglais, le Lorrain réfléchirait à une reconversion dans l'industrie du X. "Le seul souci, c’est qu’il m’a confié qu’il veut devenir une star du porno, a confié le Britannique dans des propos rapportés par The Independent. Peut-être que je peux le décider à jouer un an de plus avec moi, avant qu’il ne fasse ça." Redknapp réussira-t-il à convaincre son ancien protégé de garder son short une saison de plus ? Redknapp réussira-t-il à convaincre son ancien protégé de garder son short une saison de plus ?

