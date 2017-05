Roma : Dzeko veut jouer pour Mourinho « Par Youcef Touaitia - Le 27/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Incontournable avec l'AS Rome, l'attaquant Edin Dzeko (31 ans, 50 matchs et 38 buts toutes compétitions cette saison) revit cette saison. Plus proche de la fin que du début de sa carrière, le Bosnien souhaite réaliser un rêve : jouer pour l'entraîneur de Manchester United, José Mourinho. "Une fois, j'aimerais jouer sous les ordres de José Mourinho. Ils l'appelaient "Special One" en Angleterre. Il est spécial, a remporté tant de trophées avec des équipes différentes. J'ai souvent discuté de lui avec ses anciens joueurs et je peux vous assurer qu'ils disent tous des choses gentilles sur lui", a confié l'ancien buteur de Wolfsbourg au micro de Sky Sport Italia. Cela tombe bien, les Red Devils recherchent un grand attaquant. Décideront-ils de passer à l'action pour le meilleur buteur de Serie A ? A priori, Antoine Griezmann (Atletico Madrid) et Romelu Lukaku (Everton) ont plus la cote. Cela tombe bien, les Red Devils recherchent un grand attaquant. Décideront-ils de passer à l'action pour le meilleur buteur de Serie A ? A priori, Antoine Griezmann (Atletico Madrid) et Romelu Lukaku (Everton) ont plus la cote.

News lue par 7427 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+