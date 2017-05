Juve : un ancien mise sur Higuain face au Real « Par Youcef Touaitia - Le 27/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans tout juste une semaine, le Real Madrid et la Juventus Turin s'affronteront en finale de la Ligue des Champions à Cardiff. Passé par la Maison Blanche, l'attaquant piémontais Gonzalo Higuain (29 ans, 11 matchs et 5 buts en LdC cette saison) sera une des attractions de ce choc. L'ancien joueur de la Vieille Dame, Alessio Tacchinardi, estime d'ailleurs que l'Argentin fera la différence face à son ancien club. "Plus que Buffon et Cristiano Ronaldo, je parie sur Gonzalo Higuain comme homme décisif lors de cette finale. Je vois en lui le désir de tous les joueurs de la Juventus de prendre le trône aux champions d'Europe. Il a atteint la dernière ligne droite en grande forme. Cela peut être sa nuit", a estimé l'Italien à AS. Souvent critiqué pour son incapacité à se transcender dans les grands rendez-vous, Higuain parviendra-t-il à jouer un mauvais tour aux Merengue ? Souvent critiqué pour son incapacité à se transcender dans les grands rendez-vous, Higuain parviendra-t-il à jouer un mauvais tour aux Merengue ?

News lue par 6896 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+