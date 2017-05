Man City : grosse offre à venir pour Alex Sandro « Par Youcef Touaitia - Le 27/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'une superbe saison avec la Juventus Turin, le latéral gauche Alex Sandro (26 ans, 27 matchs et 3 buts en Serie A cette saison) fait saliver les plus grands clubs européens. Arsenal, Chelsea, le Real Madrid, tous sont prêts à mettre le paquet pour déloger le Brésilien du Piémont. Mais une équipe semble bien plus décidée que les autres à faire une folie pour l'ancien joueur de Porto : Manchester City. voir ici), pourraient rapidement proposer 60 millions d'euros à la Vieille Dame pour Alex Sandro. Une somme énorme pour un latéral qui pourrait néanmoins ne pas suffire. En effet, les bons éléments à ce poste se font très rares et on voit mal le sextuple champion d'Italie en titre laisser filer un joueur qui monte en puissance depuis plusieurs semaines. Selon Calciomercato, les Citizens, qui ont déjà mis la main sur Bernardo Silva vendredi pour 50 millions d'euros (), pourraient rapidement proposer 60 millions d'euros à la Vieille Dame pour Alex Sandro. Une somme énorme pour un latéral qui pourrait néanmoins ne pas suffire. En effet, les bons éléments à ce poste se font très rares et on voit mal le sextuple champion d'Italie en titre laisser filer un joueur qui monte en puissance depuis plusieurs semaines.

