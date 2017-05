CdF : Angers-Paris SG, les compos probables

Angers et le Paris Saint-Germain s'affrontent ce samedi (21h) lors de la finale de la Coupe de France. Pour cette rencontre, l'entraîneur du SCO Stéphane Moulin n'a pas retenu Michel et Pablo Martinez, remplacés par Petric et Pavlovic. Côté parisien, le coach Unai Emery dispose d'un groupe quasiment au complet. Krychowiak et Ben Arfa n'ont pas été retenus tandis que Meunier et Kurzawa sont indisponibles en raison de leurs récentes opérations. Voici la composition probable des deux équipes.

Angers : Letellier - Cissokho, Traoré, Thomas, Manceau - N'Doye (c), Santamaria, Mangani - Pépé, Diedhiou, Toko Ekambi.

Areola - Aurier, Marquinhos, Thiago Silva (c), Maxwell - Verratti, Rabiot, Matuidi - Di Maria, Cavani, Draxler.