Barça : Piqué voit grand pour Umtiti

Régulièrement associé à Samuel Umtiti (23 ans, 25 matchs et 1 but en Liga cette saison), le défenseur central du FC Barcelone Gerard Piqué (30 ans, 25 matchs et 2 buts en Liga cette saison) a commenté l’évolution de l’ancien Lyonnais. D’après l’Espagnol, l’international tricolore a tout pour percer en Catalogne.

"Il a la tête bien faite, une très bonne technique et des qualités défensives, a encensé le cadre du Barça. En plus, il a eu la chance de réaliser une grande saison comme cela avait été le cas pour moi. C'est plus important que ce que l'on croit. J'espère que Samuel fera une meilleure carrière que moi."

Au vu du palmarès de Piqué, c’est tout le mal que l’on souhaite au Français.