ASSE : vexé, Ruffier voudrait partir « Par Eric Bethsy - Le 27/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prolongé jusqu'en 2021 en novembre dernier, Stéphane Ruffier (30 ans, 31 matchs en L1 cette saison) aurait réclamé un bon de sortie. En cause, plusieurs paramètres énumérés par But Football Club. Selon nos confrères, le gardien des Verts n'a pas accepté que l'entraîneur Christophe Galtier lui cache son départ. Vexé de l'élection de Loïc Perrin en tant que meilleur Stéphanois de la saison, l'ancien Monégasque n'apprécierait pas non plus la non-prolongation du coach des gardiens Fabrice Grange dont il est très proche. Résultat, le natif de Bayonne, qui croit savoir qu'une offre va bientôt arriver, aurait demandé à ses dirigeants de l'étudier. Du côté de la direction, certains ne s'opposeraient pas au départ d'un cadre au salaire imposant. Si Ruffier accompagne Galtier vers la sortie, on pourra vraiment parler d'un nouveau cycle pour l'ASSE. Si Ruffier accompagne Galtier vers la sortie, on pourra vraiment parler d'un nouveau cycle pour l'ASSE.

