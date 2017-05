Bordeaux : Carrasso vide son sac !

Bordeaux : Carrasso vide son sa c ! « Par Eric Bethsy - Le 27/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Non conservé après 8 années chez les Girondins de Bordeaux, Cédric Carrasso (35 ans, 24 matchs en L1 cette saison) l'a mauvaise. Dans le viseur du gardien bientôt libre de tout contrat, les dirigeants du club aquitain et notamment le directeur sportif et ancien portier Ulrich Ramé qu'il avait poussé sur le banc des remplaçants. "Avec Ulrich Ramé, c'est un rapport compliqué à cause du passé, on le sait très bien, a raconté l'ex-Marseillais interrogé par SFR Sport. De mon côté, je n'ai jamais eu de souci car j'ai toujours eu ça en moi, le respect des anciens. (…) Après, c'est vrai que dans la gestion il s'est passé énormément de choses, on m'a rapporté énormément de choses négatives à mon sujet. (...) Pour moi c'est l'ensemble de la direction girondine, à part Mr De Tavernost qui a toujours été correct avec moi. Pour le reste, je me suis senti trahi à ce moment-là." Remonté, Carrasso n'a sans doute pas fini de régler ses comptes. Remonté, Carrasso n'a sans doute pas fini de régler ses comptes.

