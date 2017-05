PSG : la victoire ou rien pour T. Silva « Par Youcef Touaitia - Le 26/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Privé du titre en Ligue 1 par Monaco, le Paris Saint-Germain dispute la finale de la Coupe de France contre Angers ce samedi (21h). Pour le défenseur central parisien Thiago Silva (32 ans, 39 matchs et 6 buts toutes compétitions cette saison), la victoire est obligatoire. "C'est toujours important de gagner des titres, surtout pour la 100e (édition de la Coupe de France, ndlr). C'est vraiment important. Nous sommes prêts pour jouer ce match, ce ne sera pas facile. On sait qu'il faut gagner les finales, a lâché le Brésilien en conférence de presse. L'équipe est prête pour samedi. (...) Quand tu as le maillot du PSG, il faut gagner tous les matchs, même les matchs amicaux. Une finale de ce niveau en Coupe de France, on a l'obligation de gagner." La pression est bel et bien côté parisien ! La pression est bel et bien côté parisien !

