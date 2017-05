PSG : Larqué change d’avis pour Draxler « Par Youcef Touaitia - Le 26/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sceptique à son arrivée au Paris Saint-Germain l’hiver dernier (voir ici), Jean-Michel Larqué a changé d’avis concernant le milieu offensif Julian Draxler (23 ans, 17 matchs et 4 buts en L1 cette saison). Pour le consultant, l’Allemand a réellement apporté un plus au club de la capitale. "Il a incontestablement renforcé l’effectif du PSG. Il n’a pas toujours été d’une fulgurance exceptionnelle mais il a marqué des buts importants. Sans toujours me subjuguer, je trouve qu’il a fait du bien à l’équipe, précise l’ancien Vert pour Le Parisien. J’espère qu’on ne va pas retrouver le Draxler qu’on a connu dans ses clubs précédents où les déceptions étaient à la hauteur des exceptionnels espoirs placés en lui. Mais je n’ai pas l’impression que ce soit un intermittent du spectacle. Par sa technique et son coup d’œil, il apporte de la simplicité et de la fluidité dans le jeu. Tout ce qu’il fait est très propre." Avec une bonne préparation estivale, l’ancien Loup devrait monter en puissance lors des prochains mois. Avec une bonne préparation estivale, l’ancien Loup devrait monter en puissance lors des prochains mois.

