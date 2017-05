Ballon d'Or : Mbappé a sa petite idée « Par Romain Rigaux - Le 26/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans un Live Facebook organisé par Eurosport, Kylian Mbappé (18 ans, 29 matchs et 15 buts en L1 cette saison) a été interrogé sur le futur Ballon d'Or. Pour l'attaquant de l'AS Monaco, le gardien de la Juventus Turin, Gianluigi Buffon (39 ans, 30 matchs en Serie A cette saison), mérite cette récompense. "Tout se jouera lors de la finale (de la Ligue des Champions entre la Juve et le Real Madrid). Mais ce serait mérité, pour l'ensemble de son oeuvre. Ce serait un beau cadeau", a confié le nouveau prodige du football français. Si l'Italien est récompensé, Mbappé pourra se vanter de lui avoir marqué un but lors de la demi-finale retour de la Ligue des Champions entre Monaco et la Juventus Turin (1-2). Si l'Italien est récompensé, Mbappé pourra se vanter de lui avoir marqué un but lors de la demi-finale retour de la Ligue des Champions entre Monaco et la Juventus Turin (1-2).

