OM : la piste Mandanda confirmée Par Romain Rigaux - Le 26/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l'évoquions récemment, Steve Mandanda (32 ans, 9 matchs en Premier League cette saison) est annoncé proche de l'Olympique de Marseille. Si Rudi Garcia n'a pas confirmé un retour imminent du gardien de Crystal Palace, l'entraîneur marseillais a cependant fait savoir qu'il était bien sur les tablettes du club phocéen. "On veut un second gardien, Steve Mandanda fait partie des profils ciblés, on va avoir besoin de deux portiers de très haut niveau. On veut garder Yohann Pelé car il a fait une très belle saison", a déclaré le coach de l'OM en conférence de presse ce vendredi. Mandanda et l'OM seraient déjà d'accord sur un contrat de trois ans. Crystal Palace réclame 5 millions d'euros pour le céder. Mandanda et l'OM seraient déjà d'accord sur un contrat de trois ans. Crystal Palace réclame 5 millions d'euros pour le céder.

