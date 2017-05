Arsenal : Welbeck redoute un départ de Sanchez « Par Romain Lantheaume - Le 26/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A un an du terme de son contrat, l’attaquant Alexis Sanchez (28 ans, 38 matchs et 24 buts en Premier League cette saison) est annoncé sur le départ à Arsenal cet été. Un éventuel transfert du Chilien vers le Bayern Munich ou le Paris Saint-Germain, ses deux prétendants les plus insistants, constituerait évidemment un coup dur, comme l’a reconnu son coéquipier et attaquant chez les Gunners, Danny Welbeck (26 ans, 16 matchs et 2 buts en Premier League cette saison). "Ce n’est pas bon de perdre tes meilleurs joueurs, a reconnu l’Anglais en conférence de presse. Je pense qu’il est évident de voir combien Alexis Sanchez est important pour l’équipe avec ses excellentes capacités sur le terrain et aussi sa bonne attitude. Je ne peux pas vraiment commenter sa situation pour le moment." Auteur d’une excellente saison, Sanchez a longtemps permis de maintenir l’espoir d’une qualification du club londonien pour la prochaine Ligue des Champions. En vain… Auteur d’une excellente saison, Sanchez a longtemps permis de maintenir l’espoir d’une qualification du club londonien pour la prochaine Ligue des Champions. En vain…

