Tigres : en feu, Gignac sauve la mise !

Tigres : en feu, Gignac sauve la mis e ! « Par Romain Lantheaume - Le 26/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Que feraient les Tigres de Monterrey sans André-Pierre Gignac (31 ans) ? Alors que son équipe était menée 2-0 par les Chivas Guadalajara en finale du Tournoi de clôture du championnat mexicain, l'attaquant français a signé un doublé éclair dans les dernières minutes du match (85e, 88e) pour arracher le nul dans la nuit de jeudi à vendredi (2-2) ! Ce dénouement a forcément fait chavirer le stade tout entier et jusqu'au commentateur. Complètement dingue après le second but de l'ancien Marseillais, celui-ci en a perdu la voix ! Même s'il s'agit d'un mauvais résultat avant la manche retour à l'extérieur dimanche, le Tricolore a donc sauvé la mise et reste désormais sur 12 buts en 10 matchs depuis le 11 avril ! Vidéo : le second but de Gignac contre les Chivas (après la pub éventuelle)



News lue par 12352 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+