Bordeaux : Ménez, Martin garde un espoir « Par Romain Lantheaume - Le 26/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En recrutant l'attaquant Jérémy Ménez (30 ans, 26 matchs et 3 buts en L1 cette saison), Bordeaux a tenté un pari l'été dernier. Or, celui-ci s'est avéré totalement raté et l'ancien Milanais sort d'une saison très décevante. Alors que des rumeurs indiquent que les Girondins souhaiteraient céder le Tricolore cet été (voir ici), le président Stéphane Martin maintient sa foi en son joueur. "Pour l'instant, il est là et peut-être qu'il sera plus performant la saison prochaine. Il a eu une carrière en dents de scie et jusque-là, il a toujours su rebondir après une mauvaise saison. On espère qu'il va revenir affûté, motivé et qu'il démontrera sa valeur à Bordeaux, a lancé le dirigeant sur les ondes de RMC. Au Milan AC, il a fait une saison superbe après une année pas terrible au PSG par exemple." "C'était un coup. C'est sûr que ses performances ne sont pas au niveau de ce que l'on espérait quand on l'a fait venir", a tout de même reconnu Martin.

