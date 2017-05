TFC : Sadran joue avec les nerfs de Braithwaite Par Romain Lantheaume - Le 26/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En vertu d’un accord passé avec ses dirigeants, l’attaquant Martin Braithwaite (25 ans, 34 matchs et 11 buts en L1 cette saison) dispose d’un bon de sortie pour quitter Toulouse cet été. Sauf que le TFC et son président Olivier Sadran font visiblement tout pour freiner le départ du Danois ! Ce vendredi, L’Equipe indique que les conseillers du joueur ont tenté de contacter la direction afin de fixer le montant de son transfert, préalable à toute négociation, mais ils sont rentrés plutôt bredouilles… En attendant que la situation se décante, Southampton, West Ham, Cologne, Hoffenheim et la Fiorentina sont annoncés sur les rangs. Bordeaux aussi mais le Scandinave est estimé à plus de 8 millions d’euros. Une somme qui risque de refroidir les Girondins… En attendant que la situation se décante, Southampton, West Ham, Cologne, Hoffenheim et la Fiorentina sont annoncés sur les rangs. Bordeaux aussi mais le Scandinave est estimé à plus de 8 millions d’euros. Une somme qui risque de refroidir les Girondins…

