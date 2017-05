Barrage : Troyes 2-1 Lorient (fini) « Par Youcef Touaitia - Le 25/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au forceps, Troyes a pris le dessus sur Lorient (2-1) ce jeudi lors du barrage aller pour une place en Ligue 1 la saison prochaine. La manche retour est prévue ce dimanche. Bien entrés dans la partie, les Aubois dominaient territorialement sans toutefois réussir à déstabiliser la défense lorientaise. Au fil des minutes, les débats s’équilibraient mais les deux équipes ne se livraient pas, trop crispées par l’enjeu. Entre des Troyens conquérants mais trop tendres et des Lorientais dans la gestion mais trop mous, on assistait à une toute petite première période. Mais l’ESTAC avait plus faim. Sur un centre de la gauche de Grandsir repris par Nivet, Lecomte détournait le ballon sur Darbion, qui, opportuniste, poussait le ballon au fond des filets (1-0, 37e). Mérité tant les locaux ont été les plus entreprenants jusqu’ici. Au retour des vestiaires, Ciani obligeait Samassa à réaliser une énorme parade sur sa ligne. Moins tranchants, les locaux reculaient mais ne paniquaient pas, attendant le bon moment pour partir en contre. De leur côté, Waris et Philippoteaux donnaient des frissons à la défense troyenne, qui tenait bon. Mais la pression finissait par faire craquer les pensionnaires de Ligue 2. Sur un ballon perdu par Confais, Moukandjo servait parfaitement Waris sur la droite, qui ne manquait pas l’occasion de mettre le bout de cuir au fond (1-1, 82e). Alors qu’ils pensaient accrocher le résultat nul, les visiteurs se relâchaient et finissaient par être punis dans le temps additionnel sur une frappe limpide de Nivet (2-1, 90e+1). Énorme capitaine troyen ! Mais la pression finissait par faire craquer les pensionnaires de Ligue 2. Sur un ballon perdu par Confais, Moukandjo servait parfaitement Waris sur la droite, qui ne manquait pas l’occasion de mettre le bout de cuir au fond (1-1, 82e). Alors qu’ils pensaient accrocher le résultat nul, les visiteurs se relâchaient et finissaient par être punis dans le temps additionnel sur une frappe limpide de Nivet (2-1, 90e+1). Énorme capitaine troyen !

