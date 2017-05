Chelsea : Kanté encensé par Makelele

Nommé meilleur joueur de Premier League par ses pairs et les journalistes, le milieu de terrain de Chelsea N'Golo Kanté (26 ans, 35 matchs et 1 but en Premier League cette saison) a réalisé une saison exceptionnelle. Sur le site officiel des Blues, l'ex-joueur du club londonien Claude Makelele a tenu à rendre un bel hommage à l'ancien Caennais.

"Je suis content. Les gens parlent de la position de Makelele, mais je suis désormais vieux et il est temps que tout le monde l'appelle la position de Kanté. N'Golo le mérite. (...) Certains joueurs sont censés être des superstars, mais d'autres – comme N'Golo et moi-même -, doivent être heureux de faire briller les autres. (...) La saison prochaine, nous allons le voir devenir encore meilleur car il aura le défi de la Ligue des Champions. Il fait également partie d'une génération fantastique de jeunes joueurs qui perce en France et cela ne peut que le pousser vers le haut également", a estimé l'actuel entraîneur adjoint de Swansea.

Dans son style de jeu, Kanté est clairement le digne héritier de Makelele.