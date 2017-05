Barrage : Troyes-Lorient, les compos probables « Par Damien Da Silva - Le 25/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Qui sera en Ligue 1 l'an prochain entre Troyes et Lorient ? Ce jeudi (20h45), les deux équipes s'affrontent lors du barrage aller entre le 3e de Ligue 2 et le 18e de Ligue 1 pour une place dans l'élite du football français au Stade de l'Aube. Pour cette partie, l'entraîneur de l'ESTAC Jean-Louis Garcia sera privé de Koné, Ben Saada, Hamzaoui et Rincon, blessés. En face, le technicien des Merlus Bernard Casoni devra composer sans Marveaux et Aliadière, à l'infirmerie. Voici la composition probable des deux équipes. Troyes : Samassa - Confias, Giraudon, Hérelle, Obiang - Azamoum, Dingomé - Grandsir, Nivet (c), Darbion - Niane. Lorient : Lecomte - Moreira, Peybernes, Ciani (c), Le Goff - Cabot, Mvuemba, Lautoa, Philippoteaux - Waris, Moukandjo. Lecomte - Moreira, Peybernes, Ciani (c), Le Goff - Cabot, Mvuemba, Lautoa, Philippoteaux - Waris, Moukandjo.

