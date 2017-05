Barça : Valverde, Piqué dit oui « Par Youcef Touaitia - Le 25/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Favori pour prendre la succession de Luis Enrique au FC Barcelone, Ernesto Valverde plaît déjà au sein du club catalan. En effet, l'ex-entraîneur de l'Athletic Bilbao a été encensé par le défenseur central barcelonais Gerard Piqué (30 ans, 25 matchs et 2 buts en Liga cette saison). "Ernesto Valverde a fait du très bon travail à l’Athletic Bilbao ces dernières années. Il a également joué longtemps ici au FC Barcelone (de 1988 à 1990, ndlr) et je pense qu’il pourrait être une bonne option", a confié le champion du monde 2010 en conférence de presse. A moins d'une énorme surprise, l'ancien attaquant devrait bel et bien retrouver le Camp Nou dès lundi prochain, jour de la nomination du futur coach des Blaugrana. A moins d'une énorme surprise, l'ancien attaquant devrait bel et bien retrouver le Camp Nou dès lundi prochain, jour de la nomination du futur coach des Blaugrana.

