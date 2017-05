TFC : 3 joueurs de Ligue 1 ciblés « Par Youcef Touaitia - Le 25/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après une belle entame de saison, Toulouse est rentré dans le rang après la trêve, terminant à la 13e place de la Ligue 1. Afin de faire mieux lors du prochain exercice, le TFC entend bien se renforcer. D'après les informations de L'Equipe, trois joueurs se retrouvent dans le viseur des dirigeants violets. Le premier n'est autre que le défenseur central Paul Baysse (29 ans, 22 matchs et 2 buts en L1 cette saison). En fin de contrat à Nice, le solide roc, qui a fait du pied à club formateur Bordeaux, se serait vu proposer un contrat de quatre ans par les Pitchounes. La deuxième piste mène à l'attaquant Romain Hamouma (30 ans, 29 matchs et 7 buts en L1 cette saison). A un an du terme de son bail, l'ancien Caennais ne sera pas retenu par Saint-Etienne, qui espère récupérer des liquidités cet été. Enfin, Toulouse vise le milieu défensif de Metz Enfin, Toulouse vise le milieu défensif de Metz Cheick Doukouré (24 ans, 29 matchs en L1 cette saison). Pisté en Angleterre et en Turquie, l'Ivoirien sera compliqué à attirer et il faudra réaliser un bel effort financier pour le convaincre de rallier le sud-ouest de la France.

