PSG : Dugarry compare le club au Barça

Vice-champion de France, le Paris Saint-Germain a connu une saison plus compliquée que les précédentes, la faute à une concurrence plus relevée en Ligue 1 et à un 8e de finale retour de Ligue des Champions toujours inexplicable à Barcelone (1-6). Pour Christophe Dugarry, la situation du club de la capitale est inquiétante, n'hésitant pas à la comparer à celle de son homologue catalan.

"On peut faire un parallèle avec la saison du Barça, qui se fait sortir par la Juventus, alors qu’avec cette équipe il aurait dû faire mieux, et qui est devancé en championnat par le Real Madrid. Malgré tout, le Barça a des fondations solides, et tu sens qu’il peut repartir rapidement. Alors que le PSG... tu ne sens pas cette force qui fait qu’il te tarde que ça reparte", a analysé le consultant sur les ondes de RMC.

Pour repartir de l'avant, Paris devra absolument réussir le renouvellement de son effectif cet été.