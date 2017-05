Man Utd : Mourinho justifie sa tactique « Par Youcef Touaitia - Le 25/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Jeudi, Manchester United a pris le dessus sur l'Ajax Amsterdam (2-0) en finale de la Ligue Europa. Si les Red Devils n'ont pas volé leur victoire, ces derniers ont fait preuve d'une grande frilosité tout au long de la rencontre, exploitant les moindres failles de la jeune formation néerlandaise. Pour l'entraîneur mancunien José Mourinho, seul le résultat importe, et tant pis si la manière ne plaît pas. "On a toujours pensé qu'on pouvait gagner la Ligue Europa et on est très heureux. On a joué intelligemment et à notre main. On était beaucoup plus forts qu'eux. Quand on domine dans les airs, mieux vaut jouer long. Il y a pas mal de poètes dans le football, mais les poètes gagnent rarement des titres. On savait qu'on était meilleurs que l'Ajax et on a exploité leurs points faibles", a justifié le Portugais en conférence de presse. Les supporters de MU, qui ont vu leur club remporter leur premier titre européen depuis 2008, ne feront pas la fine bouche. Les supporters de MU, qui ont vu leur club remporter leur premier titre européen depuis 2008, ne feront pas la fine bouche.

News lue par 4707 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+