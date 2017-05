Atletico : Lacazette, le président prudent « Par Damien Da Silva - Le 25/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé sur le départ de l'Olympique Lyonnais, l'attaquant Alexandre Lacazette (25 ans, 30 matchs et 28 buts en L1 cette saison) a désigné l'Atletico Madrid comme sa grande priorité. Mais pour l'instant, les Colchoneros ne sont pas autorisés à recruter à la suite d'une sanction de la FIFA et attendent la décision du TAS à ce sujet. Du coup, le président espagnol Enrique Cerezo a calmé le jeu concernant des contacts avec l'international français. "Nous sommes dans l’attente de la décision du TAS. Jusqu’à ce qu’il nous dise s’il maintient ou lève la sanction, on ne peut absolument rien faire ni dire. Nous sommes respectueux de ce qui nous a été infligé. Quand le TAS se prononcera, on prendra des mesures sur ce que l’on peut faire. Il est totalement interdit de nouer des contacts avant ça", a commenté le dirigeant de l'Atletico sur les ondes de la radio RMC. Difficile tout de même de croire que le 3e de Liga n'a pas déjà discuté avec Lacazette, surtout que Jean-Michel Aulas a révélé un accord verbal entre les deux parties (voir ici)... Difficile tout de même de croire que le 3e de Liga n'a pas déjà discuté avec Lacazette, surtout que Jean-Michel Aulas a révélé un accord verbal entre les deux parties ()...

