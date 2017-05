OM : Doria cherche une porte de sortie « Par Damien Da Silva - Le 25/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce n'est pas un secret, le secteur défensif sera le principal chantier de l'Olympique de Marseille lors du prochain mercato d'été. Alors que plusieurs arrivées sont attendues, des départs devraient avoir lieu avec Karim Rekik ou encore Doria (22 ans, 23 matchs et 1 but en L1 cette saison). Dans les colonnes du quotidien L'Equipe, l'agent du Brésilien a réalisé un point sur son avenir. "Je sais que l'OM cherche un défenseur central et un arrière gauche, donc ce n'est pas encourageant. On va voir si on peut trouver un bon transfert, pour lui, comme pour l'OM", a annoncé son représentant Jolden Vergette. Sous contrat jusqu'en juin 2019 avec l'OM, Doria souhaiterait poursuivre sa carrière en Europe. Sous contrat jusqu'en juin 2019 avec l'OM, Doria souhaiterait poursuivre sa carrière en Europe.

