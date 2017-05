Man Utd : Mourinho est fier de sa saison « Par Eric Bethsy - Le 24/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Interrogé après la victoire en finale de l’Europa League contre l’Ajax Amsterdam (2-0) ce mercredi, le manager de Manchester United José Mourinho a confié que cette saison avait été "la plus difficile" de sa carrière. Mais les Red Devils sont qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue des Champions, et c’est tout ce qui compte pour le Portugais. "C'est la fin d'une saison très difficile. Mais c'était une très, très bonne saison, a commenté le technicien pour BT Sport. On préfère atteindre la Ligue des Champions de cette façon plutôt qu'en finissant quatrième, troisième ou deuxième en championnat. On a atteint l'objectif, on revient en Ligue des Champions en gagnant un titre, un titre important." La saison se termine sur une excellente note pour MU. La saison se termine sur une excellente note pour MU.

