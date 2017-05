Man Utd : la fierté de Mata « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 24/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Manchester United a remporté la seule compétition européenne qui lui manquait en dominant l'Ajax Amsterdam ce mercredi en finale de la Ligue Europa (2-0). De quoi rendre très fier Juan Mata (29 ans, 10 matchs et 2 buts en coupe d'europe cette saison). "Nous avions la chance de remporter le trophée que le club n'a jamais gagné et de jouer en Ligue des Champions la saison prochaine, nous l'avons saisie. Cela a beaucoup de signification. Ce fut une grande finale, avec beaucoup de nos supporters ici et j'espère que c'est le premier d'une longue série de trophées pour moi avec ce club. Nous voulions gagner ce trophée pour la ville de Manchester et nous lui ramenons ce trophée", a réagi le milieu espagnol des Red Devils.

News lue par 2003 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+