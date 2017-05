Man Utd : Mourinho invincible en finale !

Man Utd : Mourinho invincible en final e ! « Par Eric Bethsy - Le 24/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne ! José Mourinho a parfaitement compris le message. Après la victoire de Manchester United contre l’Ajax Amsterdam (2-0) ce mercredi en Europa League, le manager mancunien totalise 4 succès en autant de finales de coupe européenne ! En effet, le Portugais avait déjà remporté la finale de la C3 avec le FC Porto en 2003 (3-2 contre le Celtic Glasgow). Toujours avec les Dragons, le technicien avait ensuite soulevé la Ligue des Champions en battant l’AS Monaco (3-0) en 2004. Enfin, l’Inter Milan de Mourinho avait dominé le Bayern Munich (2-0) pour arriver au beau du parcours en C1 en 2010. Au passage, The Special One devient le premier entraîneur à remporter la LdC et l’Europa League à deux reprises. Au passage, The Special One devient le premier entraîneur à remporter la LdC et l’Europa League à deux reprises.

