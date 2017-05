Man Utd : Pogba savoure après les critiques « Par Eric Bethsy - Le 24/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après la victoire contre l’Ajax Amsterdam (2-0) en finale de l’Europa League ce mercredi, le milieu de Manchester United Paul Pogba (24 ans, 15 matchs et 3 buts en C3 cette saison) a passé un message aux détracteurs des Red Devils, qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue des Champions. "C’était l’objectif. Je suis très fier de l’équipe, du staff, de tout le monde. On a bossé, on s’est fait critiquer. Aujourd’hui le résultat est là, a réagi le Français au micro de beIN Sports. On n’a pas fait une très grande saison, mais imaginez si on avait fait une grande saison… On a quand même gagné trois trophées cette année. On est très fier." Community Shield, League Cup, Europa League… Finalement, la saison de MU n’est pas si mauvaise. Community Shield, League Cup, Europa League… Finalement, la saison de MU n’est pas si mauvaise.

