C3 : Ajax 0-2 Man Utd (fini) Par Pierre-Damien Lacourte - Le 24/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au terme d'une finale assez décevante, c'est Manchester United qui s'est adjugé cette Ligue Europa 2017 en dominant aisément une formation de l'Ajax Amsterdam volontaire mais inoffensive (2-0). En marquant rapidement, Paul Pogba a permis aux Red Devils de gérer parfaitement leur rencontre. Après un début de match équilibré, les Red Devils prenaient rapidement l'avantage. Des 20 mètres, Pogba tentait sa chance. Sa frappe du gauche, déviée par le défenseur adverse Sanchez, trompait Onana (0-1, 18e). Par la suite, les Néerlandais, soutenus par leurs supporters venus en nombre à Solna, s'enhardissaient mais n'étaient pas assez tranchants dans leurs offensives pour bousculer réellement la défense mancunienne. De leur côté, les hommes de José Mourinho se contentaient de gérer après avoir pris l'avantage assez tôt dans cette partie. Et au retour des vestiaires, ils faisaient un peu plus encore le bonheur de leurs supporters en ajoutant un second but. Sur une tête piquée de Smalling, Mkhitaryan déviait astucieusement de manière acrobatique (0-2, 48e). Les affaires de l'Ajax se compliquaient sérieusement. C'était même mission impossible face à une défense anglaise qui verrouillait à double tour derrière, Romero étant très tranquille d'un bout à l'autre de cette finale. En s'imposant 2-0, Manchester United sauve une saison des plus moyennes, se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions, entre dans l'histoire en gagnant la seule coupe européenne qui lui manquait et, enfin, redonne un peu le sourire à une ville meurtrie. José Mourinho peut savourer. Le grand absent de cette finale, Zlatan Ibrahimovic, présent dans les tribunes, aussi. En s'imposant 2-0, Manchester United sauve une saison des plus moyennes, se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions, entre dans l'histoire en gagnant la seule coupe européenne qui lui manquait et, enfin, redonne un peu le sourire à une ville meurtrie. José Mourinho peut savourer. Le grand absent de cette finale, Zlatan Ibrahimovic, présent dans les tribunes, aussi.

News lue par 415 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+