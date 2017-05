Lyon : Aulas confirme pour Valbuena

Notamment en raison de son gros salaire (6 M€ brut par an), le milieu de l’Olympique Lyonnais Mathieu Valbuena (32 ans, 30 matchs et 8 buts en L1 cette saison) serait poussé vers la sortie (voir ici). Ces derniers jours, on parle d’un possible départ à Fenerbahçe qui, selon Yahoo Sport, devrait obtenir la signature de l’ancien Marseillais cet été.

En réponse à un tweet de Pierre Ménès, le président Jean-Michel Aulas a confirmé l’hypothèse d’un transfert. "Lyon n’en veut plus ? Non pas du tout. C’est lui qui est tenté par un contrat de trois ans que l’OL ne peut pas lui offrir", a réagi le dirigeant sur Twitter.

A priori, Valbuena ne sera pas retenu.

La réponse de JMA