Atletico : le président évoque le cas Griezmann « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 24/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après avoir laissé entendre qu'il avait 6 chances sur 10 d'être à Manchester United la saison prochaine, Antoine Griezmann (26 ans, 36 matchs et 16 buts en Liga cette saison) a mis le monde du ballon rond en ébullition. Mais pas de quoi affoler le président de l'Atletico Madrid qui ne voit pas le Français plier bagages cet été. "C’est un joueur de l’Atletico et il n’y a pour l’instant aucun élément pour que la situation change. Il ne m’a jamais dit vouloir partir. Les titres, il n’y a qu’une équipe qui les gagne dans une saison. Je crois que ce que la presse doit faire, c’est de le laisser tranquille, il est en vacances, il a eu une année remplie. Nous, sur les 7 dernières saisons, on a eu une trajectoire incroyable, avec 2 finales de Ligue des Champions et 3 demies, parfois il ne faut pas juger un parcours en fonction du titre ou non, nous sommes très tranquilles et satisfaits, laissez les joueurs tranquilles. Il est parti en vacances, je lui souhaite de bonnes vacances. Pour l’instant, il sera à l’Atletico vu qu’il a un contrat", a affirmé Enrique Cerezo sur RMC. Un contrat qui court jusqu'en 2021 avec une clause libératoire fixée à 100 millions d'euros... Un contrat qui court jusqu'en 2021 avec une clause libératoire fixée à 100 millions d'euros...

News lue par 10319 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+