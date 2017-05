Montpellier : trois renforts attendus « Par Romain Rigaux - Le 24/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En marge de la présentation du nouvel entraîneur Michel Der Zakarian, nommé mardi, le président délégué de Montpellier, Laurent Nicollin, a fait le point sur les attentes du mercato. Le MHSC a déjà ciblé trois renforts nécessaires. "On a ciblé trois postes. On cherche un gardien, un défenseur central et un attaquant. On y travaille. S'il y a d'autres départs on les compensera", a confié le dirigeant du club héraultais dans des propos relayés par L'Equipe. Un milieu offensif pourrait s'ajouter à la liste puisque Ryad Boudebouz dispose d'un bon de sortie et plaît notamment à Lyon. Un milieu offensif pourrait s'ajouter à la liste puisque Ryad Boudebouz dispose d'un bon de sortie et plaît notamment à Lyon.

