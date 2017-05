Manchester : un don de Yaya Touré aux victimes « Par Romain Rigaux - Le 24/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le milieu de terrain de Manchester City, Yaya Touré (34 ans, 25 matchs et 5 buts en Premier League cette saison), va faire un don d'environ 115 000 euros en faveur des victimes de l'attentat qui a touché Manchester lundi soir. Son agent a révélé l'information à la BBC. "Nous voulons aider les victimes, les familles des disparus et ceux qui sont en ce moment à l'hôpital. Je crois que cela va prendre quelques jours à organiser, mais Yaya est en Angleterre et peut venir pour donner le chèque. Yaya aime Manchester et a une grande affinité avec cette ville et ses habitants", a expliqué Dimitri Seluk. L'attaque a fait 22 morts et 59 blessés à la Manchester Arena lors d'un concert de la chanteuse américaine Ariana Grande. L'attaque a fait 22 morts et 59 blessés à la Manchester Arena lors d'un concert de la chanteuse américaine Ariana Grande.

