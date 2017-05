Arsenal : un "gros travail" pour A. Sanchez « Par Romain Rigaux - Le 24/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé dans le viseur du Bayern Munich, du PSG, de Manchester City ou encore de Chelsea, Alexis Sanchez (28 ans, 38 matchs et 24 buts en Premier League cette saison) va animer le mercato estival. Alors qu'il ne possède plus qu'un an de contrat avec Arsenal, qui ne disputera pas la prochaine Ligue des Champions, le Chilien quittera-t-il les Gunners cet été ? Arsène Wenger se montre confiant. "Nous n'avons personne en fin de contrat. S'il y a un départ, ce sera complètement notre décision. Par conséquent, je crois simplement que nous, le club, avons un gros travail à faire durant l'été parce que nous voulons garder des joueurs comme Alexis et mettre fin à toutes les spéculations", a assuré le coach du club londonien. La tâche s'annonce tout de même compliquée. La tâche s'annonce tout de même compliquée.

News lue par 12050 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+