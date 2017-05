OM : Anigo pas tendre avec Labrune et Boli « Par Romain Rigaux - Le 24/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ancien dirigeant, entraîneur et recruteur de l'Olympique de Marseille, José Anigo s'est confié dans un long entretien accordé à La Provence. Fidèle à son franc-parler, il n'a pas manqué l'occasion d'égratigner l'ancien président Vincent Labrune. "On ne m’enlèvera jamais ce qu’on a réalisé, que ce soit avec (Pape) Diouf, avec (Jean-Claude) Dassier. Je ne parle même pas de (Vincent) Labrune parce que... (il souffle) je pense qu’il n’a même pas eu le temps de construire quelque chose. Si je lui en veux ? Je pense que dans la vie, on a ce qu’on mérite. A force de s’amuser avec les gens, de s’en servir, moi y compris, de les utiliser en permanence, un jour où l’autre, vous prenez le retour de bâton. Et c’est ce qu’il a pris dans la gueule (sic)", a lâché Anigo. Ambassadeur du club, Basil Boli n'est pas épargné. "Mais si on s’interroge sur mon rôle en Afrique, je veux qu’on m’explique celui de Basile Boli. Qu’est-ce qu’il fait exactement au club ? Je suis même sûr que vous, vous ne connaissez pas la fonction de Basile... Mais ça veut dire quoi être ambassadeur du club ? Il est encore là et on ne sait pas ce qu’il fait...", lance-t-il. Depuis le rachat par Frank McCourt, l'ancien défenseur de l'OM se fait bien plus discret. Ambassadeur du club, Basil Boli n'est pas épargné. "Mais si on s’interroge sur mon rôle en Afrique, je veux qu’on m’explique celui de Basile Boli. Qu’est-ce qu’il fait exactement au club ? Je suis même sûr que vous, vous ne connaissez pas la fonction de Basile... Mais ça veut dire quoi être ambassadeur du club ? Il est encore là et on ne sait pas ce qu’il fait...", lance-t-il. Depuis le rachat par Frank McCourt, l'ancien défenseur de l'OM se fait bien plus discret.

News lue par 9379 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+