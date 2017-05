C3 : pourquoi Nice supportera l'Ajax « Par Romain Rigaux - Le 24/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que Manchester United et l'Ajax Amsterdam s'affrontent en finale de la Ligue Europa ce mercredi (20h45), Nice sera derrière les Néerlandais. Troisièmes de Ligue 1, les Aiglons pourraient s'éviter le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions et entrer en lice dès les barrages en cas de succès de la formation hollandaise. Opposés en finale de la Ligue des Champions le 3 juin prochain, le Real Madrid et la Juventus Turin, sacrés en Liga et en Serie A, sont déjà qualifiés via leur championnat pour la prochaine édition. Conséquence, la place en phase de groupes allouée au vainqueur sortant de la C1 sera attribuée au vainqueur de la C3, qui doit normalement passer par les barrages. Une victoire de l'Ajax, deuxième de son championnat, libérerait ainsi une place en barrages et permettrait à Nice d'en profiter. Cela ne serait pas le cas en cas de sacre de Manchester United, seulement 6e de Premier League. Une victoire de l'Ajax, deuxième de son championnat, libérerait ainsi une place en barrages et permettrait à Nice d'en profiter. Cela ne serait pas le cas en cas de sacre de Manchester United, seulement 6e de Premier League.

