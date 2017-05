C3 : Mourinho 6, Ajax 0

Avant d'affronter l'Ajax Amsterdam en finale de la Ligue Europa ce mercredi (20h45) avec Manchester United, José Mourinho affiche un bilan quasi parfait face à la formation néerlandaise. Le technicien portugais a déjà affronté les Bataves à six reprises, à chaque fois avec le Real Madrid, pour six victoires, 20 buts marqués et 2 encaissés. Le Special One va-t-il poursuivre sa belle série ?