Bayern : A. Sanchez, les détails de l'offre « Par Romain Rigaux - Le 24/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ardemment courtisé par le Paris Saint-Germain, Alexis Sanchez (28 ans, 38 matchs et 24 buts en Premier League cette saison) semble se rapprocher de plus en plus du Bayern Munich. Alors que le club bavarois est annoncé comme la priorité de l'ailier d'Arsenal, le journal chilien El Mercurio annonce que son agent Fernando Felicevich serait actuellement à Munich pour discuter avec le champion d'Allemagne. Pour boucler ce dossier, les dirigeants bavarois seraient disposés à payer 58 millions d'euros. L'international chilien se verrait quant à lui proposer un salaire annuel de 13 millions d'euros, soit près du double de ce qu'il touche à Londres où son bail se termine dans un an.

