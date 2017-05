PSG : le club réagit aux perquisitions « Par Romain Rigaux - Le 23/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l'évoquions ce mardi (voir la brève de 12h12), des perquisitions ont eu lieu au siège du Paris Saint-Germain ainsi qu'aux domiciles de Javier Pastore et Angel Di Maria dans le cadre de l'enquête ouverte concernant de possibles évasions fiscales. Le club de la capitale a réagi dans un communiqué. "Ce jour, dans le cadre d’une enquête préliminaire, le Paris Saint-Germain a communiqué l’ensemble des informations et documents qui lui ont été demandés au sujet de deux de ses joueurs. Le Paris Saint-Germain souligne que l’ensemble des éléments contractuels relatifs à ces deux joueurs ont été conclus dans des conditions parfaitement régulières, le club ayant fait preuve à ces occasions, comme il le fait systématiquement, de la plus grande rigueur. Le club continuera à répondre, en parfaite transparence, à toute nouvelle demande des autorités compétentes", indique le club de la capitale. Pour la première fois, le PSG a directement été mis en cause dans l'organisation de ces optimisations fiscales. Mediapart révélait que le club avait conclu un contrat avec la société située au Panama chargée de gérer les droits à l'image de Di Maria. Pour la première fois, le PSG a directement été mis en cause dans l'organisation de ces optimisations fiscales. Mediapart révélait que le club avait conclu un contrat avec la société située au Panama chargée de gérer les droits à l'image de Di Maria.

